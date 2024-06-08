"Важная информация перед Евро": Ребров оценил поражение от Польши

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал поражение от Польши в товарищеском матче.

Накануне "сине-желтые" уступили в спарринге с поляками со счетом 1:3.

Читай также: Сборная Украины потерпела поражение от Польши

"Я считаю, что мы и проводим товарищеские матчи для того, чтобы совершать в них ошибки. Футбол состоит из многих компонентов. Мы проиграли в борьбе, на стандартных положениях. Я не считаю, что эту игру надо рассматривать только с негативной точки зрения. Были хорошие моменты, мы пытались отыграться. Это очень важная информация для нас перед Евро.

Гол Тараса Романчука? Я доволен тем, что украинец выступает за сборную Польши. Я работаю в сборной всего год, не видел этого футболиста, не могу ничего сказать. Я очень рад за него, потому что это украинский игрок.

Об игре сборной Польши стоит спросить их тренера. Это интересный спарринг для них, они победили, это важные эмоции перед Евро. Но я не стану оценивать игру сборной Польши.

А почему игра Украины была агрессивной? Лишь в конце встречи был эпизод, когда Сергей Сидорчук в борьбе врезался в оппонента. Я не видел какой-либо агрессии со стороны обеих команд. Это был очень важный спарринг, игроки пытались показать свои лучшие качества перед тренерами", - приводит слова Реброва официальный сайт УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!