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"Много игроков мирового уровня": Защитник сборной Польши высказался об Украине

Польский футболист оценил победу над украинцами в товарищеском матче.
Сегодня, 14:26
Бартош Саламон / Getty Images
Бартош Саламон / Getty Images

Защитник сборной Польши Бартош Саламон прокомментировал успешное выступление своей команды в товарищеском матче с Украиной.

Накануне украинцы уступили полякам в спарринге со счетом 1:3.

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"Мы быстро забили гол. Затем был отрезок матча, когда мы позволили Украине перехватить инициативу, но ничего особенного из этого не получилось. Мы держали все под контролем. После Довбик показал великолепный класс, но мы оставили ему пространство, и он исполнил красивый удар. У меня сложилось впечатление, что у нас был момент усталости как команды, мы давали слишком много пространства, не были компактными, но хорошо делать ошибки в таком матче, а потом их не допускать.

Украина - отличная команда, в ней много игроков мирового уровня. Перед матчем мы бы приняли такой результат, учитывая, что это был наш первый поединок за определенное время, многие игроки имели отпуск после завершения сезона и сейчас провели лишь несколько дней тренировок", - цитирует Саламона Przegląd Sportowy.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины сборная Польши

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Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
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