Брайтон может назначить главным тренером чемпиона второй Бундеслиги
Фабиан Хюрцелер - наиболее вероятный кандидат.
Брайтон рассматривает на пост главного тренера Фабиана Хюрцелера, пишет Фабрицио Романо.
31-летний специалист на текущий момент возглавялет немецкий Санкт-Паули, который стал чемпионом второй Бундеслиги и пробился в элитный чемпионат.
Как пишет инсайдер, Брайтон уже провел переговоры с немецким клубом касательно компенсации за специалиста.
"Чайки" уже ранее провели переговоры с самим Хюрцелером, который дал согласие на переход в АПЛ.
Ранее также сообщалось, что ассистент Анчелотти отказал европейским клубам.
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