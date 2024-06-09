Малиновский рассказал, кому из игроков сборной Украины он доверил бы решающий пенальти в финале Евро

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский рассказал, кто из "желто-голубых" лучше всего справился бы с решающим пенальти в финале Евро-2024, если бы это понадобилось.

По словам футболиста, по его мнению, наилучшую психологию в команде имеет Илья Забарный, которого он поставил в пример многим молодым футболистам.

Читай также: "Много игроков мирового уровня": Защитник сборной Польши высказался об Украине

"Кому бы доверил пенальти? Забарному, потому что у него психология очень сильная.

Для меня это большой пример для молодых футболистов и по психологии, и по прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее", - сказал Малиновский в комментарии УАФ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!