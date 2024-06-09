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Малиновский рассказал, кому из игроков сборной Украины он доверил бы решающий пенальти в финале Евро

Руслан выбрал не очевидного кандидата.
Сегодня, 09:28
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

Полузащитник сборной Украины по футболу Руслан Малиновский рассказал, кто из "желто-голубых" лучше всего справился бы с решающим пенальти в финале Евро-2024, если бы это понадобилось.

По словам футболиста, по его мнению, наилучшую психологию в команде имеет Илья Забарный, которого он поставил в пример многим молодым футболистам.

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"Кому бы доверил пенальти? Забарному, потому что у него психология очень сильная.

Для меня это большой пример для молодых футболистов и по психологии, и по прогрессу. На каждый сбор приезжаешь и видишь, как он вырос. На каждом сборе он становится сильнее", - сказал Малиновский в комментарии УАФ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Руслан Малиновский

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