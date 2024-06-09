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"Очень злой": Малиновский признался, как Ребров отреагировал на поражение от Польши

Игрок объяснил, что вызвало негодование тренера сборной Украины после неудачи в спарринге.
Сегодня, 09:40
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал, как главный тренер Сергей Ребров воспринял поражение от Польши (1:3) в товарищеском матче.

По его словам, наставника национальной команды разозлило то, что его подопечные допустили ошибки в тех моментах, которым они уделили внимание ранее.

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"Ребров был очень злой, потому что мы работали над стандартами два-три дня и пропустили такие мячи.

Будем анализировать, что нам нужно делать в дальнейших матчах, чтобы не допускать таких ошибок", - сказал Малиновский в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров сборная Польши Руслан Малиновский

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Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча
Германия - Украина 0:0 обзор товарищеского матча

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