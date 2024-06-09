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Довбик рассказал, в чем сборной Украины нужно прибавить после поражения от Польши

Нападающий указал на слабое место национальной команды.
Сегодня, 14:22
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Нападающий сборной Украины Артем Довбик проанализировал поражение от Польши (1:3) в недавнем товарищеском матче.

По мнению автора единственного украинского гола в этом поединке, национальной команде нужно улучшать свою игру при стандартных положениях.

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"Хорошо, что забил, но результат неудовлетворительный для нашей команды - есть над чем работать. Я думаю, что мы исправимся в следующих матчах.

Сборная Польши очень хорошо играет на стандартах. Все было очень четко и трудно было реагировать на эти подачи. Они очень хорошо врывались. Мы увидели, где нам нужно прибавлять.

Это было таким шоком - мы очень быстро пропустили. После счета 0:3 тяжело было. Мы понимали, что нужно исправлять ситуацию. Однако где-то сил не хватало и соперник хорошо оборонялся", - приводит слова Довбика ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Польша - Украина (3:1).

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