"Есть еще определенные проблемы": Миколенко оценил свое состояние после травмы

Украинский защитник высказался о возвращении на поле в товарищеском матче с Польшей.

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал свое возвращение после травмы и участие в товарищеском матче противПольши (1:3).

По словам футболиста, пока он не чувствует себя полностью готовым.

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"После травмы чувствовал себя на поле неплохо, но есть еще определенные проблемы, которые не связаны с моим повреждением. Немного было дискомфортно. Не был готов на 100% к этой игре.

Мы говорили с тренерским штабом, что сейчас по плану я должен сыграть некоторое время - 45 минут было достаточно. Это очень важно для моей физической подготовки к Евро", - приводит слова Миколенко ВЗБІРНА.

Напомним, ранее главный тренер Сергей Ребров объявил финальную заявку сборной Украины на Евро-2024.

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