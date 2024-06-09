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Тухель провел встречу с совладельцем МЮ

Томас поделился своими планами в случае, если ему предложат работу.
Сегодня, 15:36
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Экс-наставник Баварии Томас Тухель стал на шаг ближе к возвращению в АПЛ.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, немецкий специалист встретился в Монако с сэром Джимом Рэтклиффом, который совладельцем Манчестер Юнайтед.

На встрече Томас рассказал о своих планах, если Рэтклифф сделает выбор в пользу него, а также объяснил, как он сможет вернуть на правильный путь Мейсона Маунта и Джейдона Санчо, ссылаясь на свой опыт с Антонио Рюдигером, который значительно улучшил свои показатели под руководством Тухеля.

Какое впечатление произвел Тухель на Рэтклиффа, и будет ли совладелец манкунианцев увольнять Эрика тен Гага пока неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось, что МЮ рассматривает назначение Гарета Саутгейта.

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