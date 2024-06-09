Бавария попытается снова подписать игрока, трансфер которого сорвался прошлым летом

Мюнхенцы не отказались от идеи подписать Жоау Пальинью.

Хавбек сборной Португалии и Фулхэма Жоау Пальинья может сменить клубную прописку.

Как сообщает Фабрицио Романо, в услугах Пальиньи заинтересована Бавария. Срок контракта и зарплата уже согласована с мюнхенцами - игрок очень хочет трансфера.

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"Красные" находятся в переговорах с "дачниками" сумма трансфера может быть близкой к 45 млн евро.

Отметим, что Пальинья должен был переходить в стан Баварии еще прошлым летом, но клубы не успели согласовать все нюансы до трансферного дедлайна в Германии.

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