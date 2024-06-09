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Футболист Челси может стать новым партнером Миколенко

Эвертон ведет переговоры по Армандо Брое.
Сегодня, 19:06
Армандо Броя / Getty Images
Армандо Броя / Getty Images

Эвертон активно интересуется форвардом Челси Армандо Броей, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, "ириски" уже в течение некторого времени ведут переговоры с лондонцами и надеются на скорый прогресс.

Эвертон готов заплатить солидную сумму - около 35 млн евро за албанского форварда.

Напомним, что прошлый сезон Броя провел в аренде в Фулхэме, где за 27 матчей забил лишь два гола.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон

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