Футболист Челси может стать новым партнером Миколенко

Эвертон активно интересуется форвардом Челси Армандо Броей, пишет Бен Джейкобс.

По информации журналиста, "ириски" уже в течение некторого времени ведут переговоры с лондонцами и надеются на скорый прогресс.

Эвертон готов заплатить солидную сумму - около 35 млн евро за албанского форварда.

Напомним, что прошлый сезон Броя провел в аренде в Фулхэме, где за 27 матчей забил лишь два гола.

Ранее также сообщалось, что экс-тренер Челси может возглавить новичка АПЛ.

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