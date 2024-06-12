Украина вошла в топ-10 сборных Евро-2024 по стоимости состава
Сергей Ребров имеет в своем распоряжении достаточно дорогих футболистов.
Transfermarkt продолжает публиковать подборки специально под Евро-2024.
На этот раз немецкий портал, который специализируется на стоимости футболистов опубликовал десятку самых дорогих сборных, которые примут участие на континентальном первенстве. В рейтинг вошла и сборная Украины.
Коллектив Сергея Реброва замкнул топ, заняв десятую строчку со стоимостью в 379 млн евро.
Напомним, ранее сообщалось, что четыре игрока сборной Украины вошли в символическую сборную самых дорогих игроков группы Е.
Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024
- Англия - 1.52 миллиарда евро
- Франция - 1.23 миллиарда евро
- Португалия - 1.05 миллиарда евро
- Испания - 955 миллионов евро
- Германия - 851 миллион евро
- Нидерланды - 765 миллионов евро
- Италия - 706 миллионов евро
- Бельгия - 585 миллионов евро
- Дания - 416 миллионов евро
- Украина - 379 миллион евро
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