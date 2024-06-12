Украина вошла в топ-10 сборных Евро-2024 по стоимости состава

Transfermarkt продолжает публиковать подборки специально под Евро-2024.

На этот раз немецкий портал, который специализируется на стоимости футболистов опубликовал десятку самых дорогих сборных, которые примут участие на континентальном первенстве. В рейтинг вошла и сборная Украины.

Коллектив Сергея Реброва замкнул топ, заняв десятую строчку со стоимостью в 379 млн евро.

Напомним, ранее сообщалось, что четыре игрока сборной Украины вошли в символическую сборную самых дорогих игроков группы Е.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2024

Англия - 1.52 миллиарда евро Франция - 1.23 миллиарда евро Португалия - 1.05 миллиарда евро Испания - 955 миллионов евро Германия - 851 миллион евро Нидерланды - 765 миллионов евро Италия - 706 миллионов евро Бельгия - 585 миллионов евро Дания - 416 миллионов евро Украина - 379 миллион евро

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