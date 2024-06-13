Одноклубник Забарного посетил музей любимого аниме в Японии

Форвард Борнмута Доминик Соланке похвастался фотографиями из отдыха в Японии.

Английский футболист насладился не только местной едой и культурой, но и посетил крайне интересный музей, посвященный аниме.

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В парке Наруто Соланке сделал пару забавных фото с персонажами любимой манги.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, по итогам уже минувшего сезона 26-летний игрок стал шестым бомбардиром в АПЛ, забив 19 голов и отдав 3 ассиста.

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