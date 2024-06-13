iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Одноклубник Забарного посетил музей любимого аниме в Японии

Англичанин поделился эмоциями в соцсетях.
Вчера, 18:22
Шикамару и Соланке / Instagram
Шикамару и Соланке / Instagram

Форвард Борнмута Доминик Соланке похвастался фотографиями из отдыха в Японии.

Английский футболист насладился не только местной едой и культурой, но и посетил крайне интересный музей, посвященный аниме.

Читай также: Борнмут Забарного нашел замену одному из ключевых функционеров

В парке Наруто Соланке сделал пару забавных фото с персонажами любимой манги.

Источник: Instagram

Источник: Instagram

Напомним, по итогам уже минувшего сезона 26-летний игрок стал шестым бомбардиром в АПЛ, забив 19 голов и отдав 3 ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут доминик соланке

Статьи по теме

Борнмут Забарного нашел замену одному из ключевых функционеров Борнмут Забарного нашел замену одному из ключевых функционеров
Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером Борнмут Забарного продлил контракт с главным тренером
Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков Забарный - лучший игрок Борнмута в сезоне-2023/24 по версии болельщиков
Брентфорд победил Борнмут в матче с тремя поздними голами Брентфорд победил Борнмут в матче с тремя поздними голами
Помочь журналистам

Видео

Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили
Путря готовит путрю – ЛНЗ подписали игрока Черноморца и креативно его представили

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Евро-202411:34
"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Евро-202411:30
Венгрия - Швейцария: онлайн-трансляция матча Евро-2024
ММА11:00
Бои без правил: расписание боев и турниров
Другие10:58
Нью-Ингленд Пэтриотс ввели Тома Брэди в Зал славы клуба
ММА10:55
Бой Макгрегора и Чендлера отменен, а UFC 303 получил новый главный поединок
Евро-202410:20
Евро-2024: Германия и Шотландия встретятся в матче-открытии
НБА10:15
Проспекта будущего драфта НБА оправдали в деле по изнасилованию
Евро-202410:10
Германия - Шотландия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Европа09:36
Аталанта согласилась на условия Милана по выкупу де Кетеларе
Бокс09:08
"Давай выпьем пива": Промоутер Усика потроллил Фьюри после его громкого обращения
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK