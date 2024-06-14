Ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым защитником мира

Игрок Ливерпуля и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк может стать самым высокооплачиваемым игроком мира, пишет Marca.

Дело в том, что центрбек получил предложение от саудовского Ан-Насра.

Клуб, в котором уже играет Криштиану Роналду, сделал нидерландцу сумасшедшее предложение, по которому тот может получать огромную зарплату.

Если ван Дейк, у которого остался еще год по контракту с Ливерпуль, примет предложение саудовцев, он станет самым высооплачиваемым защитником мира.

Ранее также сообщалось, что Аль-Иттихад также хочет пригласить элитного защитника.

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