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Челси и Астон Вилла могут осуществить непрямой обмен игроками

"Синие" усилят линию атаки и лишатся своего воспитанника.
Вчера, 17:26
Иан Маатсен / Getty Images
Иан Маатсен / Getty Images

Лондонский Челси может осуществить непрямой обмен игроками с Астон Виллой.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "синие" и "львы" в ближайшее время, вероятно, проведут два несвязанных трансфера между клубами.

Челси приобретет у Астон Виллы за 40 млн евро форварда Джона Дюрана. По этой сделке клубы почти достигли согласия между собой.

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В обратном направлении примерно за ту же сумму может отправиться Иан Маатсен, которого у себя на видит столичный топ-клуб и которым интересуются бирмингемцы, однако, по этому переходу пока меньше конкретики.

Отметим, что Дюран в прошлом сезоне провел 23 матча в АПЛ, забив 5 голов, однако, в большинстве этих матчей Джон выходил на замены, наиграв лишь чуть более 450 минут.

Что касается Маатсена, то он первую половину сезона сыграл в Челси, проведя 15 матчей и не отметившись результативными действиями, а вот во второй части сезона он играл за Боруссию Дортмунд, где за 23 матча забил 3 гола и отдал 2 ассиста.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Астон Вилла

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