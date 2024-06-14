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Ливерпуль трижды пытался подписать итальянского голкипера

Микеле ди Грегорио не решился нарушить обещание, данное Ювентусу.
Вчера, 20:20
Микеле ди Грегорио / Getty Images
Микеле ди Грегорио / Getty Images

Ливерпуль пытался купить голкипера Монцы Микеле ди Грегорио, пишет Tuttosport.

Мерсисайдцы трижды подавали предложение, последнее из которых было отправлено на прошлой неделе и состояло из 25 млн евро.

Однако ни Монца, ни сам ди Грегорио не решились нарушать свои договоренности с Ювентусом.

Напомним, итальянец присоединится к "бьянконери" в аренду за 4 млн евро, а в феврале 2025-го Ювентус выкупит вратаря за 16 млн евро.

Ранее также сообщалось, что сенсация Серии А обратил свое внимание на форварда сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль

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