Ливерпуль трижды пытался подписать итальянского голкипера
Микеле ди Грегорио не решился нарушить обещание, данное Ювентусу.
Ливерпуль пытался купить голкипера Монцы Микеле ди Грегорио, пишет Tuttosport.
Мерсисайдцы трижды подавали предложение, последнее из которых было отправлено на прошлой неделе и состояло из 25 млн евро.
Однако ни Монца, ни сам ди Грегорио не решились нарушать свои договоренности с Ювентусом.
Напомним, итальянец присоединится к "бьянконери" в аренду за 4 млн евро, а в феврале 2025-го Ювентус выкупит вратаря за 16 млн евро.
Ранее также сообщалось, что сенсация Серии А обратил свое внимание на форварда сборной Украины.
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