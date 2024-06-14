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Нойер - новый рекордсмен сборной Германии

Голкипер имеет набиольшое количество выходов в старте на крупных турнирах.
Вчера, 21:56
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал абсолютным рекордсменом национальной команды, пишет OptaFranz.

38-летний вратарь попал в стартовый состав на матч против Шотландии. Это стало 35-м выходом в старте Мануэля на крупных международных турнирах.

По этому показателю он обошел Филипа Лама, у которого лишь 34 появления.

Однако в целом на уровне сборных Нойер лишь третий, уступая Паоло Мальдини (36) и Криштиану Роналду (43).

Напомним, что онлайн трансляция матча Германия - Шотландия доступна на нашем сайте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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