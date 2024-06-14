Нойер - новый рекордсмен сборной Германии
Голкипер имеет набиольшое количество выходов в старте на крупных турнирах.
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер стал абсолютным рекордсменом национальной команды, пишет OptaFranz.
38-летний вратарь попал в стартовый состав на матч против Шотландии. Это стало 35-м выходом в старте Мануэля на крупных международных турнирах.
По этому показателю он обошел Филипа Лама, у которого лишь 34 появления.
Однако в целом на уровне сборных Нойер лишь третий, уступая Паоло Мальдини (36) и Криштиану Роналду (43).
Напомним, что онлайн трансляция матча Германия - Шотландия доступна на нашем сайте.
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