Нагельсманн установил рекорд Евро

Немец стал самым молодым тренером в истории турнира.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поставил новый рекорд в истории Евро.

Немецкий специалист самим молодым тренером в истории турнира. На сегодняшний день главному тренеру сборной Германии 36 лет и 327 дней.

Нагельсманн побил предыдущий рекорд, принадлежавший главному тренеру сборной Словении в 2000 году Сречко Катанецы, которому было 36 лет и 333 дня.

Интересно, что при этом у Бундестим самый возрастной состав среди всех участников турнира.

Напомним, что онлайн трансляция матча Германия - Шотландия доступна на нашем сайте.

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