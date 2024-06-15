Дубль Месси помог Аргентине обыграть Гватемалу
В ночь на субботу, 15 июня, в рамках товарищеского матча сборная Гватемалы встречалась с национальной командой Аргентины. Матч завершился победой "небесно-голубых" со счетом 4:1.
Действующие чемпионы мира пропустили автогол уже на четвертой минуте, что заставило Месси быстро отыграться, а после и приложить немного усилий для того, чтобы оформить разгром.
В итоге, Лионель отличился дублем и также отдал ассист в моменте с третьим голом своей команды, став лучшим игроком встречи.
Напомним, уже 21 июня Аргентина стартует на Копа Америка матчем против Канады.
Статистика матча Гватемала - Аргентина
Гватемала - Аргентина 1:4
Голы: Мартинес, 4 автогол - Месси, 12, 77, Мартинес, 39 пенальти, 66
Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 5 - 17
Удары в створ: 1 - 9
Фолы: 9 - 12
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