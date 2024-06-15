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Дубль Месси помог Аргентине обыграть Гватемалу

Лионель и его команда провели контрольную игру перед стартом Копа Америка.
Сегодня, 08:15
Гватемала - Аргентина / Getty Images
Гватемала - Аргентина / Getty Images

В ночь на субботу, 15 июня, в рамках товарищеского матча сборная Гватемалы встречалась с национальной командой Аргентины. Матч завершился победой "небесно-голубых" со счетом 4:1.

Действующие чемпионы мира пропустили автогол уже на четвертой минуте, что заставило Месси быстро отыграться, а после и приложить немного усилий для того, чтобы оформить разгром.

Источник: Getty Images

В итоге, Лионель отличился дублем и также отдал ассист в моменте с третьим голом своей команды, став лучшим игроком встречи.

Напомним, уже 21 июня Аргентина стартует на Копа Америка матчем против Канады.

Статистика матча Гватемала - Аргентина

Гватемала - Аргентина 1:4

Голы: Мартинес, 4 автогол - Месси, 12, 77, Мартинес, 39 пенальти, 66

Владение мячом: 28% - 72%
Удары: 5 - 17
Удары в створ: 1 - 9
Фолы: 9 - 12

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