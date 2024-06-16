Новое призвание: Зидан провел тест-драйв болида 24 часа Ле-Мана и дал старт легендарной гонке

Можно с уверенностью сказать, что француз хорошо провел время.

Зинедин Зидан, известная фигура в мире футбола, недавно появился на гоночной трассе 24 часа Ле-Мана.

Как сообщает AutoGear, легенда мирового футбола была приглашена на тест-драйв гиперкара Альпин A424.

Надев комбинезон и шлем со своим культовым номером 5, Зидан выехал на трассу на болиде французской команды.

Zidane 🤝 Alpine Alpenglow Hy4 🤝 24 Hours of Le Mans. 🥰 pic.twitter.com/jISvBTMrke — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 15, 2024

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

Источник: The Sun/thesun.co.uk

А в субботу, 15 июня, Зидан выступил в роли того, кто дал старт легендарной гонки на выносливость, произнеся традиционную фразу: "Пилоты, запускайте двигатели!".

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24 часа Ле-Мана 2024 года стал уже 92-й по счету гонкой на выносливость в истории Западного автомобильного клуба. Заезда стартовал в 17:00 и завершится в это же время 16 июня.

Гонка проводится на трассе недалеко от города Ле-Ман во французском департаменте Сарта. В гонке принимают участие 62 экипажа, состоящих из 186 гонщиков.

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