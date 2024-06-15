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"Слишком мало": Ферстаппен считает снижение веса болида в 2026 году недостаточным

Трехкратный чемпион мира предложил свой вариант, сколько должны весить машины после смены регламента.
Сегодня, 22:10
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Недавно ФИА опубликовала технический регламент Формулы-1 2026 года и продемонстрировала, как будут выглядеть болиды нового поколения.

Одним из важных изменений станет уменьшение веса машины: по сравнению с нынешней версией, минимальный вес болида в 2026 году будет на 30 кг меньше.

Однако пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что этого все равно недостаточно.

"Будет очень сложно, учитывая то, как обстоят дела сейчас, но посмотрим. Я имею в виду, что даже сейчас некоторые команды имеют проблемы с лишним весом. Конечно, я знаю, что размеры немного поменяются, но я не уверен, что 30 кг будет идеальным сценарием", - цитирует нидерландца Motorsport.

Источник: Getty Images

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"Нужно сбросить как минимум 100-150 кг. На данный момент, учитывая то, как обстоят дела, это наверняка невозможно. Но это также связано с двигателем, верно? Двигатель и аккумулятор связаны... Он очень тяжелый, длинный и широкий".

"На данный момент это принятие желаемого за действительное. Но это определенно то, что нам нужно. Безопасность добавила большого веса, что, конечно, хорошо. Но я уверен, что мы можем сделать все немного по-другому. Это зависит от правил, которые вы пишете".

Ранее стало известно, что руководитель Мерседес Тото Вольфф по-прежнему ждет, что Макс Ферстаппен примет его предложение перейти в немецкий коллектив.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ред Булл Макс Ферстаппен

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