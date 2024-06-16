Интер готов расстаться с одним из лидеров

Интер планирует продать Дензела Думфриса до окончания его контракта в следующем году. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Зимой стороны не смогли договориться о продлении контракта из-за разногласий по зарплате: игрок просил 5,5 млн евро, клуб предлагал 4 млн.

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Позже требования игрока снизили до 5 млн, но соглашение так и не было достигнуто. Теперь Интер готов продать Думфриса за 25-30 млн евро, чтобы не потерять его бесплатно.

Астон Вилла уже сделала предложение, но Интер надеется, что Манчестер Юнайтед тоже заинтересуется игроком, так как тренер Эрик тен Хаг хочет видеть его в своей команде.

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