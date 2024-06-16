iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Интер готов расстаться с одним из лидеров

Манчестер Юнайтед может забрать себе Думфриса.
Сегодня, 17:49
Дензел Думфрис / Getty Images
Дензел Думфрис / Getty Images

Интер планирует продать Дензела Думфриса до окончания его контракта в следующем году. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

Зимой стороны не смогли договориться о продлении контракта из-за разногласий по зарплате: игрок просил 5,5 млн евро, клуб предлагал 4 млн.

Читай также: Интер планировал подписать Лунина летом

Позже требования игрока снизили до 5 млн, но соглашение так и не было достигнуто. Теперь Интер готов продать Думфриса за 25-30 млн евро, чтобы не потерять его бесплатно.

Астон Вилла уже сделала предложение, но Интер надеется, что Манчестер Юнайтед тоже заинтересуется игроком, так как тренер Эрик тен Хаг хочет видеть его в своей команде.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед Дензел Думфрис

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед потратит 50 миллионов на модернизацию тренировочной базы Манчестер Юнайтед потратит 50 миллионов на модернизацию тренировочной базы
"Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024 "Ремейк 2016 года": Манчестер Юнайтед расспросил бывших игроков клуба о победителе Евро-2024
Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона
Манчестер Юнайтед хочет усилиться защитником Баварии Манчестер Юнайтед хочет усилиться защитником Баварии
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024
Нидерланды одержали волевую победу над Польшей: обзор матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк стала первой ракеткой Украины, Свитолина потеряла две позиции
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" стартуют на Евро-2024 поединком с Румынией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер - первая ракетка мира, Алькарас обошел Джоковича, Сачко выбыл из топ-200
просмотров

Последние новости

Европа22:45
Моуринью признался, что был близок к тому, чтобы возглавить немецкий топ-клуб
Евро-202422:24
"Понимаем, где находимся и что должны делать": Забарный - о выступлении на Евро-2024
Евро-202422:19
Защитник Барселоны установил рекорд на Евро-2024 по точным передачам
Евро-202421:55
Сербия - Англия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:53
Мерзкий поступок: Фанаты сборной Шотландии ударили в спину ногой женщину
Европа21:33
Олимпийская сборная Украины стала триумфатором международного турнира
Киберспорт21:21
NaVi заняли второе место на Blast Premier: Spring
Киберспорт21:14
NaVi уступили Team Spirit в финале Blast Premier: Spring
Евро-202420:56
Евро-2024: Нидерланды победили Польшу, Словения сыграла вничью с Данией, а Сербия - с Англией
Евро-202420:51
Словения и Дания в зрелищном матче не выявили победителя
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK