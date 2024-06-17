Нойер высказался о конкуренции с тер Штегеном в стане сборной Германии

Голкипер Баварии Мануэль Нойер высказался о том, что он является первым номером в сборной, а не Марк-Андре тер Штеген.

"Я всегда так поступаю и провожу анализ вместе с тренерским штабом. Мы все обсуждаем, смотрим изображения и оцениваем все на их основе. Так что я не придаю особого значения этой дискуссии. Для меня важны доверительные отношения с тренерами и игроками. Между нами огромное доверие".

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"Для команды важно держаться вместе, независимо от позиции. У нас хороший большой состав, в котором есть отличные игроки со всего мира. Споры нам не помогут. Мы должны работать сообща, в том числе на вратарской позиции", – сказал Нойер в интервью Bayern&Germany.

Напомним, в следующем туре Евро-2024 сборная Германии сыграет против Венгрии.

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