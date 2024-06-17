Легенда Боруссии может продолжить карьеру в скромном испанском клубе
Хуммельс рассматривает вариант с переходом в Мальорку.
Матс Хуммельс может перейти в испанский клуб. Об этом сообщает издание Sky Sport.
Мальорка хочет подписать 35-летнего защитника, предлагая ему около 3 миллионов евро в год.
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Пока что переговоры не начинались, но игрок заинтересован в этом переходе из-за своей недвижимости на Мальорке.
Напомним, Хуммельс недавно покинул дортмундскую Боруссию на правах свободного агента.
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