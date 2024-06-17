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Легенда Боруссии может продолжить карьеру в скромном испанском клубе

Хуммельс рассматривает вариант с переходом в Мальорку.
Вчера, 23:19
Матс Хуммельс / Getty Images
Матс Хуммельс / Getty Images

Матс Хуммельс может перейти в испанский клуб. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Мальорка хочет подписать 35-летнего защитника, предлагая ему около 3 миллионов евро в год.

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Пока что переговоры не начинались, но игрок заинтересован в этом переходе из-за своей недвижимости на Мальорке.

Напомним, Хуммельс недавно покинул дортмундскую Боруссию на правах свободного агента.

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