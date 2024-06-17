Легенда Боруссии может продолжить карьеру в скромном испанском клубе

Хуммельс рассматривает вариант с переходом в Мальорку.

Матс Хуммельс может перейти в испанский клуб. Об этом сообщает издание Sky Sport.

Мальорка хочет подписать 35-летнего защитника, предлагая ему около 3 миллионов евро в год.

Читай также: Милан отказался от подписания легендарного защитника Боруссии Дортмунд

Пока что переговоры не начинались, но игрок заинтересован в этом переходе из-за своей недвижимости на Мальорке.

Напомним, Хуммельс недавно покинул дортмундскую Боруссию на правах свободного агента.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!