"Уходи, уходи": Лидер Байера обиделся на своего одноклубника после поражения в теннисе

Немцы веселятся в свободное от футбола время.

Вирц и Та / Getty Images

Игроки Байера Джонатан Та и Флориан Вирц решили сыграть в настольный теннис, а их эпичную битву снимали на камеру.

После очередной проигранной подачи хавбек не выдержал и решил прогнать своего партнера со стола, за что чуть не получил по шее.

Напомним, в следующем матче Евро-2024 немецкая сборная сыграет против Венгрии. Игра состоится в среду, 19 июня.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии сломал руку болельщику на трибунах.

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