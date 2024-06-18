iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Уходи, уходи": Лидер Байера обиделся на своего одноклубника после поражения в теннисе

Немцы веселятся в свободное от футбола время.
Сегодня, 19:50
Вирц и Та / Getty Images
Вирц и Та / Getty Images

Игроки Байера Джонатан Та и Флориан Вирц решили сыграть в настольный теннис, а их эпичную битву снимали на камеру.

После очередной проигранной подачи хавбек не выдержал и решил прогнать своего партнера со стола, за что чуть не получил по шее.

Напомним, в следующем матче Евро-2024 немецкая сборная сыграет против Венгрии. Игра состоится в среду, 19 июня.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Германии сломал руку болельщику на трибунах.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Германии Флориан Вирц Джонатан Та

Статьи по теме

Нойер высказался о конкуренции с тер Штегеном в стане сборной Германии Нойер высказался о конкуренции с тер Штегеном в стане сборной Германии
Побеждать нужно красиво: Сборная Германии взяла с собой на Евро бывшего парикмахера Роналду Побеждать нужно красиво: Сборная Германии взяла с собой на Евро бывшего парикмахера Роналду
Капитан Байера готов уйти из клуба бесплатно в 2025 году, если его не продадут в Баварию Капитан Байера готов уйти из клуба бесплатно в 2025 году, если его не продадут в Баварию
"Ничего не кончено": Кроос поддержал команду, которая пытается вырвать чемпионство в Финале НБА "Ничего не кончено": Кроос поддержал команду, которая пытается вырвать чемпионство в Финале НБА
Помочь журналистам

Видео

Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии
Футболист Реала забил сумасшедший гол за Турцию в ворота Грузии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Сине-желтые" позорно стартовали на Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Футбол сегодня: Грузия - Турция, Португалия - Чехия
просмотров
Плей-офф НБА: Даллас добыл первую победу над Бостоном
просмотров

Последние новости

Евро-202422:30
"Все читаем, всех услышали": Конопля подвел итоги поражения от Румынии
Евро-202422:22
Фанаты Турции и Грузии подрались на трибунах
Евро-202422:08
Роналду - первый футболист, сыгравший в шестой раз на Евро
Европа22:04
Бывший футболист сборной Португалии показал обнаженные фото с женой
Евро-202421:55
Гюлер побил рекорд Роналду на Евро
Евро-202421:35
Португалия - Чехия: онлайн-трансляция матча Евро-2024
Евро-202421:32
"Это не последний матч в группе": Ребров оценил поражение Украины от Румынии
Теннис21:30
Калинина стартовала с победы на турнире в Бирмингеме
Евро-202421:20
Сумасшедшие голы Гюлера и Мюлдюра в обзоре матча Турция - Грузия
Теннис21:18
Завацкая обыграла болгарку на старте турнира в Италии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK