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Бавария выиграла борьбу у клубов АПЛ за таланта из Кристал Пэлас

22-летний вингер "орлов" Олисе отдал предпочтение мюнхенской команде.
Сегодня, 11:56
Майкл Олисе / Getty Images
Майкл Олисе / Getty Images

Ключевой игрок Кристал Пэлас Майкл Олисе определился с место м продолжения карьеры.

Как сообщает The Athletic, 22-летний французский вингер принял решение присоединиться к Баварии во время летнего трансферного окна.

Немецкий клуб получил согласие на переход от игрока и теперь должен договориться об условиях сделки с "орлами". Стоит отметить, что сумма отступных в контракте футболиста составляет 60 миллионов фунтов стерлингов (около 71 миллиона евро).

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В борьбе за француза Бавария опередила ряд клубов английской Премьер-лиги, среди которых интерес к игроку приписывали Челси, Ньюкаслу, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

В минувшем сезоне Олисе много пропустил из-за травм, но в 19 матчах отличился десятью голами и шестью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед отказывается платить 70 миллионов за Олисе.

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