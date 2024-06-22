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Клуб Миколенко подписал полузащитника Астон Виллы

20-летний хавбек пополнил состав Эвертона.
Сегодня, 15:02
Тим Айрогбунам / Getty Images
Тим Айрогбунам / Getty Images

Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, сообщил о подписании полузащитника Астон Виллы Тима Айрогбунама.

О трансфере "ириски" объявили на своем официальном сайте.

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20-летний футболист подписал контракт до июня 2027 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Айрогбунам в минувшем сезоне принял участие в 15 матчах Астон Виллы во всех турнирах. На счету полузащитника также семь поединков и два гола в составе сборной Англии U-20.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы эвертон Астон Вилла

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