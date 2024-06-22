Клуб Миколенко подписал полузащитника Астон Виллы
Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, сообщил о подписании полузащитника Астон Виллы Тима Айрогбунама.
О трансфере "ириски" объявили на своем официальном сайте.
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20-летний футболист подписал контракт до июня 2027 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.
Tim Iroegbunam has signed for Everton from Aston Villa for an undisclosed fee, the 20-year-old central midfielder agreeing a three-year deal until the end of June 2027. ✍️— Everton (@Everton) June 22, 2024
Welcome to the Toffees, Tim! 🔵
Айрогбунам в минувшем сезоне принял участие в 15 матчах Астон Виллы во всех турнирах. На счету полузащитника также семь поединков и два гола в составе сборной Англии U-20.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона.
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