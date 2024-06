Клуб Миколенко подписал полузащитника Астон Виллы

Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, сообщил о подписании полузащитника Астон Виллы Тима Айрогбунама.

О трансфере "ириски" объявили на своем официальном сайте.

20-летний футболист подписал контракт до июня 2027 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

