Клуб Миколенко подписал полузащитника Астон Виллы

Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, сообщил о подписании полузащитника Астон Виллы Тима Айрогбунама.

О трансфере "ириски" объявили на своем официальном сайте.

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20-летний футболист подписал контракт до июня 2027 года. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Tim Iroegbunam has signed for Everton from Aston Villa for an undisclosed fee, the 20-year-old central midfielder agreeing a three-year deal until the end of June 2027. ✍️



Welcome to the Toffees, Tim! 🔵 — Everton (@Everton) June 22, 2024

Айрогбунам в минувшем сезоне принял участие в 15 матчах Астон Виллы во всех турнирах. На счету полузащитника также семь поединков и два гола в составе сборной Англии U-20.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед согласовал контракт с защитником Эвертона.

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