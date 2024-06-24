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Реал отказался выкупать защитника Шахтера

Тобиас вернется в стан донецкого клуба.
Сегодня, 10:18
Винисиус Тобиас / Getty Images
Винисиус Тобиас / Getty Images

Винисиус Тобиас уходит из Реала. Об этом сообщает издание Marca.

Защитник был арендован у Шахтера дважды и провел в мадридском клубе два сезона. Испанцы могли выкупить 20-летнего игрока за 10 млн евро, но решили этого не делать еще в марте.

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Футболист объявил об уходе, поблагодарив клуб. За основную команду Реала он сыграл один матч против Арандины в Кубке Испании 6 января 2024 года.

При этом, в составе Кастильи у бразильца 61 матч, в которых он сумел отдать 14 результативных передач.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Реал Мадрид

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