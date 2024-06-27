Защитник Баварии - трансферная цель Манчестер Юнайтед

Маттейс де Лигт может перейти в стан "красных дьяволов".

Центрбек мюнхенской Баварии Маттейс де Лигт может сменить клубную прописку.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, нидерландский футболист находится в шорт-листе Манчестер Юнайтед. Также "красные дьяволы" рассматривают Джаррода Брантвейта и Лени Йоро.

Бавария может продать де Лигта за "приемлемую" цену, но он может и остаться в клубе. Его судьба решится после Евро-2024

Отметим, что в прошлом сезоне Маттейс провел лишь 30 матчей, забив 2 гола и отдав 1 ассист.

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