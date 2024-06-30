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Барселона объявила об уходе нескольких футболистов

Каталонцам не удалось сохранить португальский дуэт.
Сегодня, 18:51
Канселу и Феликс / Getty Images
Канселу и Феликс / Getty Images

Барселона объявила в соцсетях о завершении сотрудничества с тремя игроками.

Жоау Феликс и Жоау Канселу возвращаются в Атлетико и Манчестер Сити по окончании аренды, а Маркос Алонсо не получит новый контракт.

Отметим, у каталонцев нет средств для выкупа контрактов футболистов из португальской сборной.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны отказывается от переезда в Саудовскую Аравию.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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