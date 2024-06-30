Барселона объявила об уходе нескольких футболистов

Барселона объявила в соцсетях о завершении сотрудничества с тремя игроками.

Жоау Феликс и Жоау Канселу возвращаются в Атлетико и Манчестер Сити по окончании аренды, а Маркос Алонсо не получит новый контракт.

LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024

Отметим, у каталонцев нет средств для выкупа контрактов футболистов из португальской сборной.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны отказывается от переезда в Саудовскую Аравию.

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