Барселона объявила об уходе нескольких футболистов
Каталонцам не удалось сохранить португальский дуэт.
Барселона объявила в соцсетях о завершении сотрудничества с тремя игроками.
Жоау Феликс и Жоау Канселу возвращаются в Атлетико и Манчестер Сити по окончании аренды, а Маркос Алонсо не получит новый контракт.
LATEST NEWS | Marcos Alonso not to continue with FC Barcelona pic.twitter.com/Jmt9Tv9Eb4— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 30, 2024
Отметим, у каталонцев нет средств для выкупа контрактов футболистов из португальской сборной.
Ранее сообщалось, что лидер Барселоны отказывается от переезда в Саудовскую Аравию.
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