Президент Барселоны мечтает видеть в клубе одну из звезд сборной Испании
Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет подписать вингера Атлетика Нико Уильямса. Об этом сообщает издание Marca.
Каталонцы пока не получили средства от продажи активов компании Libero, поэтому у клуба сложности с подписанием новых игроков из-за ограничений Ла Лиги. Несмотря на это, Лапорта планирует один громкий трансфер этим летом и уверен, что решит проблемы в ближайшие недели.
Читай также: Барселона объявила об уходе нескольких футболистов
Президент Барселоны считает Уильямса ключевой целью, высоко оценивая его навыки, показанные в Атлетике и на Евро.
Лапорта ожидает, что трансфер вдохновит фанатов. Сделка пока на паузе в ожидании финансов, но президент настроен подписать Уильямса в это трансферное окно.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!