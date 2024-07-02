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Президент Барселоны мечтает видеть в клубе одну из звезд сборной Испании

Уильямс может пойти на повышение.
Сегодня, 17:49
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Президент Барселоны Жоан Лапорта хочет подписать вингера Атлетика Нико Уильямса. Об этом сообщает издание Marca.

Каталонцы пока не получили средства от продажи активов компании Libero, поэтому у клуба сложности с подписанием новых игроков из-за ограничений Ла Лиги. Несмотря на это, Лапорта планирует один громкий трансфер этим летом и уверен, что решит проблемы в ближайшие недели.

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Президент Барселоны считает Уильямса ключевой целью, высоко оценивая его навыки, показанные в Атлетике и на Евро.

Лапорта ожидает, что трансфер вдохновит фанатов. Сделка пока на паузе в ожидании финансов, но президент настроен подписать Уильямса в это трансферное окно.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс

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