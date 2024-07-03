Судаков попал в сборную самых дорогих футболистов за пределами топ-5 лиг

Георгий оказался в довольно интересной компании.

Немецкий портал Transfermarkt, специализирующийся на ценах футболистов опубликовал символическую сборную самых дорогих футболистов за пределами топ-5 лиг, основываясь на собственных данных.

В состав попал один украинец, а именно Георгий Судаков, которого сайт оценивает в 35 млн евро. Самым дорогим футболистом сборной стал Эндрик, который уже вскоре перейдет в мадридский Реал, но пока формально принадлежит Палмейрасу.

Также стоит отметить, что в команде присутствуют два одноклубника Анатолия Трубина, а именно Жоау Невеш и Антонио Силва.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер договорился о приобретении полузащитника из Бундеслиги .

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