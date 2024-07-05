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Мбаппе: Роналду - особенный. Он повлиял на целое поколение

Килиан высказался о фигуре Криштиану накануне очного матча на Евро-2024.
Сегодня, 09:55
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о матче с Португалией на Евро-2024.

Отдельно футболист, конечно же, поговорил о Криштиану Роналду, который был его кумиром в детстве.

"Никогда не будет другого Криштиану Роналду. Он особенный. Он вдохновил целое поколение. За его плачами голы и трофеи, послужной список невероятный. Но после матча, надеюсь, он будет разочарован.

Роналду - легенда, но не стоит забывать и о других игроках, которые представляют опасность. Нам нужно остерегаться всех португальских игроков, а не зацикливаться на одном. Когда вы игнорируете отличных футболистов, это обычно дорого обходится", - сказал Килиан.

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Также Мбаппе высказался о том, благодаря чему Франция должна победить в этом матче.

"Евро - напряженный турнир. Каждый матч сводится к мелким деталям. Мы должны хорошо действовать на обоих концах поля. Португальцы тоже много работали и достигли большого прогресса, поэтому у нас будут две команды, настроенные пройти в полуфинал. Мы готовы к матчу и надеемся, что сыграем так, как потребуется для победы.

У нас есть амбиции стать чемпионами Европы, но сначала нужно выйти в полуфинал. Нужно сделать большой шаг в матче с очень большой командой. На данный момент мы сосредоточены только на этом, а не на том, что было до сих пор, и не на том, что может произойти после этого", - резюмировал форвард.

Матч Португалия - Франция состоится сегодня, 5 июля, в 22:00 по киевскому времени.

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