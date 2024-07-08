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Интер и Индзаги достигли договоренности относительно продления контракта

В ближайшие дни стороны объявят о новом соглашении.
Сегодня, 22:25
Симоне Индзаги / Getty Images
Симоне Индзаги / Getty Images

Успехи Симоне Индзаги во главе Интера вынудили стороны сесть за стол переговоров для обсуждения нового соглашения. И, судя по всему, после многих месяцев обсуждений они смогли договориться.

Как сообщает журналист Николо Скира, на этой неделе Интер объявит о продлении контракта с Индзаги.

Итальянский специалист согласился поставить подпись под контрактом, который будет рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления еще на год. Зарплата наставника составит 6,5 миллиона евро + бонусы.

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Симоне Индзаги возглавил Интер летом 2021 года. За три года у руля команды он привел "нерадзурри" к чемпионству Италии по итогам прошлого сезона, а также к двум победам в Кубке и трем - в Суперкубке Италии. Прежний контракт Индзаги с клубом истекал следующим летом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Симоне Индзаги

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