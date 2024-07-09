Новый форвард Интера прилетел в Италию для подписания контракта
Тареми пополнит ряды "нерадзурри".
Мехди Тареми прибыл в Милан для подписания контракта с Интером. Об этом сообщает TUTTOMercatoWEB.
31-летний иранец попал на видео фанатов в местном аэропорте.
⚫️🔵 Ecco Mehdi #Taremi!— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) July 9, 2024
Il nuovo centravanti dell’#Inter è appena arrivato a Milano.
🎥 @ivanfcardia pic.twitter.com/hShqpkDryA
Напомним, еще в мае клуб договорился о подписании Тареми на правах свободного агента.
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В прошлом сезоне форвард сыграл 35 матчей за Порту, забив 11 голов и отдав 7 ассистов.
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