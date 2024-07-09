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Новый форвард Интера прилетел в Италию для подписания контракта

Тареми пополнит ряды "нерадзурри".
Сегодня, 19:19
Мехди Тареми / Getty Images
Мехди Тареми / Getty Images

Мехди Тареми прибыл в Милан для подписания контракта с Интером. Об этом сообщает TUTTOMercatoWEB.

31-летний иранец попал на видео фанатов в местном аэропорте.

Напомним, еще в мае клуб договорился о подписании Тареми на правах свободного агента.

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В прошлом сезоне форвард сыграл 35 матчей за Порту, забив 11 голов и отдав 7 ассистов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: порту Мехди Тареми

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