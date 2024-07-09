iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Лилля отказал ещё одному европейскому гранду

ПСЖ также не удалось убедить Лени Йоро.
Вчера, 21:35
Лени Йоро / Getty Images
Лени Йоро / Getty Images

Защитник Лилля Лени Йоро отказал ПСЖ, пишет RMC Sport.

Парижане были одной из команд, которая хотела переманить француза к себе.

Для этого клуб начал переговоры с самим игроком, представив тому готовый план его тренировок и интеграции в команду.

Однако все усилия были потрачены зря - Йоро заявил, что желает перейти только в Реал.

Ранее также защитник отклонил предложение и от Манчестер Юнайтед

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

Статьи по теме

ПСЖ помог гонщику Формулы-1 в создании дизайна шлема для Гран-при Великобритании ПСЖ помог гонщику Формулы-1 в создании дизайна шлема для Гран-при Великобритании
ПСЖ хочет усилить состав одним из ключевых игроков Баварии ПСЖ хочет усилить состав одним из ключевых игроков Баварии
Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ Энрике принял решение избавиться от одного из самых высокооплачиваемых игроков ПСЖ
Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона Боруссия может обойти ПСЖ в гонке за лидера Лиона
Помочь журналистам

Видео

16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Испания сыграет с Францией в полуфинале
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Европа00:10
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Вчера, 23:58
Евро-202423:58
Испания стала первым финалистом Евро-2024
Евро-202423:53
Испания вышла в финал Евро-2024, обыграв Францию
Европа23:35
Мэр Марселя присоединился к протесту против Гринвуда
Европа23:20
Тен Хаг высказался о смене владельцев в Манчестер Юнайтед
Евро-202423:08
Испания - Франция: видео голов
Евро-202422:51
Игрок сборной Испании установил еще один возрастной рекорд
Европа22:50
Марсель предложил контракт вингеру Манчестер Юнайтед
Евро-202422:30
16-летний Ямал гениальным голом начал камбек Испании в полуфинале Евро-2024
Евро-202422:25
Франция в полуфинале забила первый собственный гол с игры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK