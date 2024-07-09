Защитник Лилля отказал ещё одному европейскому гранду
ПСЖ также не удалось убедить Лени Йоро.
Защитник Лилля Лени Йоро отказал ПСЖ, пишет RMC Sport.
Парижане были одной из команд, которая хотела переманить француза к себе.
Для этого клуб начал переговоры с самим игроком, представив тому готовый план его тренировок и интеграции в команду.
Однако все усилия были потрачены зря - Йоро заявил, что желает перейти только в Реал.
Ранее также защитник отклонил предложение и от Манчестер Юнайтед
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