Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего

Манчестер Сити планирует переубедить Хулиана Альвареса, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, ранее стало известно, что аргентинец потребовал у руководства клуба трансфер, так как хочет получать больше игрового времени.

"Горожане", естественно, такому повороту дел не обрадовались и отказались продавать игрока. Руководство клуба намерено дождаться возвращения игрока с Копы и провести с ним переговоры.

Альварес просит только одного - игрового времени, и Сити будет нелегко его ему предоставить из-за огромного количества опций в атаке.

Также Романо пишет, что игроку, которого Трансфермаркт оценивает в 90 млн евро уже проявляется интерес ПСЖ.

Ранее также Сити покинул другой молодой форвард.

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