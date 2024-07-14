Манчестер Сити не собирается продавать своего нападающего
Манчестер Сити планирует переубедить Хулиана Альвареса, пишет Фабрицио Романо.
Напомним, ранее стало известно, что аргентинец потребовал у руководства клуба трансфер, так как хочет получать больше игрового времени.
"Горожане", естественно, такому повороту дел не обрадовались и отказались продавать игрока. Руководство клуба намерено дождаться возвращения игрока с Копы и провести с ним переговоры.
Альварес просит только одного - игрового времени, и Сити будет нелегко его ему предоставить из-за огромного количества опций в атаке.
Также Романо пишет, что игроку, которого Трансфермаркт оценивает в 90 млн евро уже проявляется интерес ПСЖ.
Ранее также Сити покинул другой молодой форвард.
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