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Манчестер Сити планирует быстро завершить трансфер звезды сборной Испании

Дани Ольмо может сменить клуб уже на следующей неделе.
Сегодня, 16:15
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Манчестер Сити намерен в течение нескольких дней подписать Дани Ольмо, пишет Sky Sports.

"Горожане" намерены активировать отступные испанца в размере 60 млн евро и закрыть сделку до вторника.

Напомним, что на хавбека Лейпцига претендуют и другие клубы, однако решительные действия Сити могут не оставить им шансов.

На текущем Евро Ольмо - одна из главных звёзд Испании. Хавбек сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных действий.

Ранее также сообщалось, что Сити намерен удержать своего форварда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дани ольмо

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