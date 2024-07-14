Манчестер Сити планирует быстро завершить трансфер звезды сборной Испании
Дани Ольмо может сменить клуб уже на следующей неделе.
Манчестер Сити намерен в течение нескольких дней подписать Дани Ольмо, пишет Sky Sports.
"Горожане" намерены активировать отступные испанца в размере 60 млн евро и закрыть сделку до вторника.
Напомним, что на хавбека Лейпцига претендуют и другие клубы, однако решительные действия Сити могут не оставить им шансов.
На текущем Евро Ольмо - одна из главных звёзд Испании. Хавбек сыграл пять матчей, в которых записал на свой счёт пять результативных действий.
Ранее также сообщалось, что Сити намерен удержать своего форварда.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!