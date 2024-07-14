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Барселона опережает Челси в гонке за лидера сборной Испании

Уильямс может перебраться в стан каталонцев.
Сегодня, 19:46
Нико Уильямс / Getty Images
Нико Уильямс / Getty Images

Барселона лидирует в переговорах по подписанию вингера Атлетика Нико Уильямса. Об этом сообщает инсайдер Николо Скиря.

Каталонцы предлагают 22-летнему игроку контракт до 2029 года с опцией продления на один год. Сумма отступных за игрока составляет 58 миллионов евро.

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По информации журналиста Решада Рахмана, зарплата Уильямса в Барселоне будет зависеть от количества сыгранных матчей.

Действующий контракт Нико с Атлетиком истекает в 2027 году. Ранее интерес к футболисту проявляли Ливерпуль, Бавария и ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Атлетик Бильбао Нико Уильямс

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