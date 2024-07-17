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Несмотря на протесты: Гринвуд все же перейдет в Марсель

Скандальный вингер все же покидает Манчестер Юнайтед.
Сегодня, 15:05
Мэйсон Гринвуд / Getty Images
Мэйсон Гринвуд / Getty Images

Мэйсон Гринвуд все же перейдет в Марсель, утверждает Фабрицио Романо.

Напомним, что с переходом англичанина была масса проблем: от сложных переговоров между клубами до протестов фанатов и даже мэра города.

Однако инсайдер пишет, что трансфер состоится. Марсель заплатит 30 млн евро с учетом бонусов, а также гарантирует МЮ 50% от следующей перепродажи игрока.

Самому же Гринвуду клуб предложил контракт до 2029 года, который будет подписан уже завтра, когда игрок пройдет медосмотр.

Ранее также сообщалось, что МЮ удалось договориться с Лени Йоро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: МЭЙСОН ГРИНВУД

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