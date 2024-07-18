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Бавария предложила огромные деньги за хавбека ПСЖ

В Мюнхене хотят видеть Хави Симонса.
Сегодня, 18:18
Хави Симонс / Getty Images
Хави Симонс / Getty Images

Бавария предложила около 90 млн евро за Хави Симонова, пишет GFFN.

Однако мюнхенский клуб не намерен выплачивать эти деньги сейчас, они хотят взять хавбека в аренду с обязательным выкупом.

Благодаря такому предложению Бавария захватила лидерство в гонке за Симонса. РБ Лейпциг не может позволить себе потратить настолько большую сумму.

При этом, отметим, ПСЖ устраивает такой вариант. Хавбек уже решил, что хочет играть в Париже, а сам клуб не хочет его продавать до января 2025 года, чтобы не отдавать часть прибыли ПСВ.

Ранее также сообщалось, что Боруссия подписала Серу Гирасси.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бавария Мюнхен Хави Симонс

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