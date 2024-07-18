Бавария предложила огромные деньги за хавбека ПСЖ

Бавария предложила около 90 млн евро за Хави Симонова, пишет GFFN.

Однако мюнхенский клуб не намерен выплачивать эти деньги сейчас, они хотят взять хавбека в аренду с обязательным выкупом.

Благодаря такому предложению Бавария захватила лидерство в гонке за Симонса. РБ Лейпциг не может позволить себе потратить настолько большую сумму.

При этом, отметим, ПСЖ устраивает такой вариант. Хавбек уже решил, что хочет играть в Париже, а сам клуб не хочет его продавать до января 2025 года, чтобы не отдавать часть прибыли ПСВ.

Ранее также сообщалось, что Боруссия подписала Серу Гирасси.

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