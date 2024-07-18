Звезду МЮ лишили прав за превышение скорости, он заявил, что его преследовали

Нападающий Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд был лишен водительских прав, пишет MEN.

Завершилось судебное заседание по инциденту, который случился еще 12 декабря прошлого года. Тогда Рэшфорд обогнал полицейскую машину на загородном участке трассы.

Как заявил полицейский, он не сумел догнать футболиста на его Rolls-Royce, хотя ехал более 160 км/ч. Вскоре сам Рэшфорд замедлился, съехал с дороги, через некоторое время вернулся на трассу и только тогда наконец остановился.

На вопросы полицейского он заявил, что его преследовал белый автомобиль.

"Рэшфорд сказал, что превышение скорости было вызвано тем, что за его преследовал белый автомобиль, и спросил, видел ли я его на светофоре. Он также сказал, что подумал, что именно у меня был этот белый автомобиль.

Я сказал, что не видел и просмотрю видеозапись из автомобиля. Я также сказал ему, что ему нужно позвонить по номеру 999, если он почувствует, что за ним следят, но он сказал, что это происходит постоянно. Затем я попросил его ехать медленнее, и он продолжил свой путь, пока я просматривал видеозапись.

Просматривая видеозапись с момента, когда он обогнал меня, и до момента, когда я остановил его на Иден-Парк-роуд, я не увидел никаких признаков того, что за ним следовал белый автомобиль. Я также отметил, что, осознав, что за ним следят, он снизил скорость, и она была в пределах 5 миль в час от разрешенной", – рассказал полицейский.

Футболиста МЮ лишили водительских прав на шесть месяцев, а также выписали штраф в размере 1666 фунтов.

Ранее также Манчестер Юнайтед презентовал нового защитника.

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