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Полузащитник Аргентины высказался об оскорбительной кричалке в адрес французов

Алексис Мак Аллистер встал на защиту одного из своих партнеров по сборной.
Сегодня, 08:55
Алексис Мак Аллистер / Getty Images
Алексис Мак Аллистер / Getty Images

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал расистский скандал, утихший после финала Копа Америка.

Мак Аллистер отметил, что нужно быть осторожнее с тем, что ты говоришь, но отметил, что аргентинцы не являются расистами.

«Надо быть осторожным в том, что ты говоришь или делаешь.

Особенно в Европе, где люди гораздо более чувствительны, чем мы.

Реальность такова, что мы не являемся страной с расистским уклоном, мы не привыкли так много говорить о расизме».

Также Алексис отдельно высказался о ситуации с Энцо Фернандесом, от которого отписались его французские одноклубники после расистской кричалки, что он пел вместе с другими игроками «альбиселесте».

«Я не думаю, что здесь есть что сказать. Мы знаем его, мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями, он не такой, он не расист.

Это просто кричалка, которая застряла и имеет больше насмешливый тон, чем что-то другое. Но, как я уже говорил, надо быть очень осторожным.

Я думаю, что самое важное то, что Энцо вышел, принес соответствующие извинения, и это, в конце концов, следует ценить», - сказал хавбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси выпустил официальное заявление касаемо поведения Энцо.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аргентина Алексис Мак Аллистер

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