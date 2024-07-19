Полузащитник Аргентины высказался об оскорбительной кричалке в адрес французов
Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал расистский скандал, утихший после финала Копа Америка.
Мак Аллистер отметил, что нужно быть осторожнее с тем, что ты говоришь, но отметил, что аргентинцы не являются расистами.
«Надо быть осторожным в том, что ты говоришь или делаешь.
Особенно в Европе, где люди гораздо более чувствительны, чем мы.
Реальность такова, что мы не являемся страной с расистским уклоном, мы не привыкли так много говорить о расизме».
Также Алексис отдельно высказался о ситуации с Энцо Фернандесом, от которого отписались его французские одноклубники после расистской кричалки, что он пел вместе с другими игроками «альбиселесте».
«Я не думаю, что здесь есть что сказать. Мы знаем его, мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями, он не такой, он не расист.
Это просто кричалка, которая застряла и имеет больше насмешливый тон, чем что-то другое. Но, как я уже говорил, надо быть очень осторожным.
Я думаю, что самое важное то, что Энцо вышел, принес соответствующие извинения, и это, в конце концов, следует ценить», - сказал хавбек.
Напомним, ранее сообщалось, что Челси выпустил официальное заявление касаемо поведения Энцо.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!