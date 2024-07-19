Полузащитник Аргентины высказался об оскорбительной кричалке в адрес французов

Алексис Мак Аллистер встал на защиту одного из своих партнеров по сборной.

Полузащитник сборной Аргентины Алексис Мак Аллистер прокомментировал расистский скандал, утихший после финала Копа Америка.

Мак Аллистер отметил, что нужно быть осторожнее с тем, что ты говоришь, но отметил, что аргентинцы не являются расистами.

«Надо быть осторожным в том, что ты говоришь или делаешь.

Особенно в Европе, где люди гораздо более чувствительны, чем мы.

Реальность такова, что мы не являемся страной с расистским уклоном, мы не привыкли так много говорить о расизме».

Также Алексис отдельно высказался о ситуации с Энцо Фернандесом, от которого отписались его французские одноклубники после расистской кричалки, что он пел вместе с другими игроками «альбиселесте».

«Я не думаю, что здесь есть что сказать. Мы знаем его, мы знаем, что он никогда не сделал бы этого с плохими намерениями, он не такой, он не расист.

Это просто кричалка, которая застряла и имеет больше насмешливый тон, чем что-то другое. Но, как я уже говорил, надо быть очень осторожным.

Я думаю, что самое важное то, что Энцо вышел, принес соответствующие извинения, и это, в конце концов, следует ценить», - сказал хавбек.

Напомним, ранее сообщалось, что Челси выпустил официальное заявление касаемо поведения Энцо.

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