"Наша цель неизменна": Тренер сборной Украины U-19 озвучил задачу на Евро-2024

Дмитрий Михайленко проанализировал ничью с Норвегией и высказался о предстоящей встрече с Италией.

Главный тренер юношеской сборной Украины Дмитрий Михайленко прокомментировал матч второго тура группового этапа Евро-2024 U-19 против Норвегии (0:0).

После двух нулевых ничьих в квартете наставник "сине-желтых" отметил, что их цель всегда играть на победу.

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"Я не могу сказать, что мы полностью довольны игрой. Было сложно в том плане, что в Норвегии сезон уже начался, и футболисты в хорошем игровом тонусе, тогда как мы некоторое время работали только в тренировочном режиме.

Поэтому мы понимали, что первые полчаса придется терпеть, и все игроки - и защиты, и атаки - работали на то, чтобы преодолеть прессинг соперника. Мы не привыкли к такому темпу, потому важно было дорабатывать на каждом участке поля, четко закрывать зоны.

Во втором тайме нам стало легче, мы создавали моменты и имели хорошие шансы забить, но не реализовали их.

Наша цель на этом Евро неизменна. Мы точно будем опасны для любой команды и всегда готовы играть только на победу. Но в первую очередь нам нужно качественно восстановиться и восстановить травмированных игроков, а это Синчук и Огарков. А дальше - готовиться к матчу с Италией", - приводит слова Михайленко официальный сайт УАФ.

Напомним, что перед заключительным туром Италия с шестью баллами досрочно выиграла группу, Украина идет второй с двумя очками, а Норвегия и Северная Ирландия имеют по одному пункту.

Матч третьего тура группового этапа Евро-2024 U-19 Украина - Италия состоится в воскресенье, 21 июля, и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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