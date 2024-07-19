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Раскол в сборной Англии? Ряд игроков недовольны поведением главной звезды

Поведение Беллингема у многих вызывает вопросы.
Сегодня, 16:23
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

В сборной Англии растет недовольство Джудом Беллингемом, утверждает The Independent.

По информации источника, ряд игроков недоволен поведением Джуда Беллингема. В частности тем, что игрока рано повысили до роли лидера команды тем более, что часть обязанностей хавбек попросту не хочет выполнять.

Джуд критиковал партнеров после финала Евро, отказался общаться с английскими журналистами, а также многие недовольны его высокомерной манерой общения.

При этом, есть игроки, которые полностью поддерживают игрока Реала, среди них, например, Харри Кейн. Также у Джуда хорошие отношения с Трентом.

Ранее также сообщалось, что игрок сборной Испании сдержал обещание, данное перед финалом Евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Англии

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