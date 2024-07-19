Раскол в сборной Англии? Ряд игроков недовольны поведением главной звезды
В сборной Англии растет недовольство Джудом Беллингемом, утверждает The Independent.
По информации источника, ряд игроков недоволен поведением Джуда Беллингема. В частности тем, что игрока рано повысили до роли лидера команды тем более, что часть обязанностей хавбек попросту не хочет выполнять.
Джуд критиковал партнеров после финала Евро, отказался общаться с английскими журналистами, а также многие недовольны его высокомерной манерой общения.
При этом, есть игроки, которые полностью поддерживают игрока Реала, среди них, например, Харри Кейн. Также у Джуда хорошие отношения с Трентом.
Ранее также сообщалось, что игрок сборной Испании сдержал обещание, данное перед финалом Евро.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!