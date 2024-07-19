Новоиспеченный чемпион Европы предстал в новом образе после победы на турнире

Защитник сборной Испании и Челси Марк Кукурелья сменил имидж после победы на Евро-2024.

Кукурелья поделился фотографиями своего нового образа. Футболист покрасил волосы в красный цвет.

Отметим, что Марк сделал это не просто так. Он пообещал, что предстанет именно в таком виде, если «фурия роха» выиграет чемпионат Европы, что, собственно и произошло.

Напомним, ранее футболист "дерзко" ответил бывшему игроку сборной Англии, который говорил, что с ним в основе Испания ничего не добьется.

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