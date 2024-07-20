ПСЖ близок к приобретению звездного форварда
Французский гранд, похоже, дожмет переход Виктора Осимгена.
Французский ПСЖ находится в шаге от подписания нападающего Наполи и сборной Нигерии Виктора Осимгена.
Как сообщает Фабрицио Романо, парижане близки к заключению соглашения с партенопейцами о переходе форварда. Сумма трансфера составит более 100 млн евро.
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Вероятнее всего, все детали трансфера будут согласованы на следующей неделе, после этого Осимгена объявят новичком столичного гранда.
В прошлом сезоне 25-летний нападающий провел 32 матча, забив 17 голов.
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