ПСЖ близок к приобретению звездного форварда

Французский ПСЖ находится в шаге от подписания нападающего Наполи и сборной Нигерии Виктора Осимгена.

Как сообщает Фабрицио Романо, парижане близки к заключению соглашения с партенопейцами о переходе форварда. Сумма трансфера составит более 100 млн евро.

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Вероятнее всего, все детали трансфера будут согласованы на следующей неделе, после этого Осимгена объявят новичком столичного гранда.

В прошлом сезоне 25-летний нападающий провел 32 матча, забив 17 голов.

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