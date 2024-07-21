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Футбол

Галлахер неожиданно может оказаться в Испании

Партнер по сборной предложил хавбеку поиграть за Атлетико.
Вчера, 23:53
Конор Галлахер / Getty Images
Конор Галлахер / Getty Images

Хавбек Челси Конор Галлахер может перейти в мадридский Атлетико, пишет AS.

Издание утверждает, что в сборной игрок много общался с Кираном Триппьером, который и посоветовал Галлахеру попробовать свои силы в Испании.

Атлетико знает о желании игрока, и готов его осуществить, однако первое предложение в 20 млн евро Челси отклонил.

Тем не менее между клубами все еще продолжаются переговоры, и лондонский клуб предпочел бы отправить хавбека в Мадрид, чем усилять конкурентов в лиге.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб подписал очередную звезду АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Конор галлахер

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