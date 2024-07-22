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Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба

Бруну Фернандеш отлично проводит время.
Сегодня, 22:30
Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш / Getty Images
Рафаэль Варан и Бруну Фернандеш / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился фотографиями из своего отпуска.

Оказалось, капитан отдыхает после Евро вместе со своим бывшим партнером по клубу Рафаэлем Вараном.

Напомним, что накануне французский защитник стал игроком итальянского Комо.

А пока сезон не начался, Фернандеш и Варан где-то вместе занимаются серфингом. Предположительно, где-то у побережья Италии.

Ранее также сообщалось, что ветеран АПЛ решил возобновить карьеру в 43 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рафаэль Варан бруну фернандеш

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