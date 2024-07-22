Лидер Манчестер Юнайтед провел отпуск с экс-игроком клуба

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш поделился фотографиями из своего отпуска.

Оказалось, капитан отдыхает после Евро вместе со своим бывшим партнером по клубу Рафаэлем Вараном.

Напомним, что накануне французский защитник стал игроком итальянского Комо.

А пока сезон не начался, Фернандеш и Варан где-то вместе занимаются серфингом. Предположительно, где-то у побережья Италии.

Ранее также сообщалось, что ветеран АПЛ решил возобновить карьеру в 43 года.

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