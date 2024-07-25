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Английский середняк перехватил трансферную цель Манчестер Юнайтед

Нуссаир Мазрауи близок к переходу в Вест Хэм.
Сегодня, 13:55
Нуссаир Мазрауи / Getty Images
Нуссаир Мазрауи / Getty Images

Вест Хэм близок к подписанию защитника Баварии Нуссаира Мазрауи, пишет Флориан Плеттенберг.

26-летний марокканец в последнее время интересовал МЮ, который видел в нем альтернативу Уан-Биссаке.

Однако, как пишет инсайдер, "молотобойцы" уже устно согласовали с защитником контракт, а также уже есть договеренность между клубами.

Бавария получит 15 млн евро плюс бонусы за игрока, который присоединился к команде бесплатно в 2022 году.

Ранее также сообщалось, что Арсенал приблизился к трансферу защитника сборной Италии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Вест Хэм

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