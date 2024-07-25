Барселона сделала первое предложение по звезде сборной Испании

Барселона сделала официальное предложение по Дани Ольмо, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб предложил РБ Лейпциг 40+20 млн евро, при чем даже первоначальная сумма также должна будет выплачиваться несколькими траншами.

"Быки", которые хотят продать свою звезду за достойные деньги отклонили предложение каталонцев. Однако Барселона успела договориться уже и с самим игроком.

Клуб предложил хавбеку шестилетний контракт, в первые два года которого Дани будет получать уменьшенную зарплату, чтобы не было проблем с регистрацией.

Также издание пишет, что свои предложения Лейпцигу отправили также Манчестер Сити и Бавария, но Ольмо предпочел бы переход в Барселону.

Ранее также сообщалось, что каталонцы не могут подписать Канселу.

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