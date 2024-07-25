iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона сделала первое предложение по звезде сборной Испании

РБ Лейпциг отклонил условия каталонцев по Дани Ольмо.
Сегодня, 16:56
Дани Ольмо / Getty Images
Дани Ольмо / Getty Images

Барселона сделала официальное предложение по Дани Ольмо, утверждает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб предложил РБ Лейпциг 40+20 млн евро, при чем даже первоначальная сумма также должна будет выплачиваться несколькими траншами.

"Быки", которые хотят продать свою звезду за достойные деньги отклонили предложение каталонцев. Однако Барселона успела договориться уже и с самим игроком.

Клуб предложил хавбеку шестилетний контракт, в первые два года которого Дани будет получать уменьшенную зарплату, чтобы не было проблем с регистрацией.

Также издание пишет, что свои предложения Лейпцигу отправили также Манчестер Сити и Бавария, но Ольмо предпочел бы переход в Барселону.

Ранее также сообщалось, что каталонцы не могут подписать Канселу.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дани ольмо

Статьи по теме

РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы РБ Лейпциг готов отпустить Ольмо, несмотря на истекший срок действия клаусулы
Ольмо - о финале Евро-2024: Надеюсь, проклятие Кейна сработает, а я оформлю хет-трик Ольмо - о финале Евро-2024: Надеюсь, проклятие Кейна сработает, а я оформлю хет-трик
Манчестер Сити планирует быстро завершить трансфер звезды сборной Испании Манчестер Сити планирует быстро завершить трансфер звезды сборной Испании
Хавбек сборной Испании высказался о возможном переходе в Барселону Хавбек сборной Испании высказался о возможном переходе в Барселону
Помочь журналистам

Видео

Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча
Уничтожение Партизана в обзоре разгромной победы Динамо: видео лучших моментов матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль упала на 101 позицию, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина начнет еврокубковый сезон с 19-й позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Динамо узнает соперника: онлайн-трансляция жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
просмотров

Последние новости

Теннис19:17
Четвертая ракетка мира снялась с Олимпиады
Евро-202418:57
Евро-2024 U-19: Испания вышла в финал, победив Италию, поединок Украины с Францией
Европа18:43
Реал рассматривает возможность обменять Лунина на Кепу
Бокс18:22
Усик впервые отреагировал на слухи о том, что он применял допинг в бою с Фьюри
Украина18:00
Лидер Динамо Киев сделал масштабную патриотическую татуировку
Олимпийские игры17:32
Стрельба из лука на Олимпиаде-2024: первый вылет Украины, Усач закончил на грани ТОП-50
Бокс17:22
"Хватит": Усик признался, что его мама просила завершить карьеру после боя с Фьюри
Европа16:56
Барселона сделала первое предложение по звезде сборной Испании
Олимпийские игры16:38
Трехкратная олимпийская чемпионка пропустит Игры в Париже из-за жестокого обращения с животными
Европа16:07
Манчестер Юнайтед презентовал новую гостевую экипировку: новые формы футбольных команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK